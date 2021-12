La definizione e la soluzione di: Un ascoltatore... anche giudiziario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : UDITORE

Curiosità : Un ascoltatore... anche giudiziario

scoprì, fra le altre, Moana Pozzi, Ramba e Barbarella, e diresse anche un film hard. Ebbe anche alcune esperienze musicali, esibendosi per lo più in brani che ... Significato uditore

uditóre s. m. dal lat. auditor -oris (v. auditore), der. di audire, rifatto secondo udire. – 1. (f. -trice) ant. o raro. a. Chi ode; chi percepisce suoni con l’orecchio. b. Chi ascolta, chi presta ascolto alle parole di qualcuno, usato soprattutto al plur. in riferimento alle persone che assistono uditore udi'tore s. m. dal lat. auditor -oris f. -trice. - 1. non com. chi percepisce suoni con l'orecchio, chi ascolta ascoltatore. 2. estens. al plur., persone che ascoltano un discorso, una conferenza, uno spettacolo, ecc.: l'oratore si rivolgeva agli u. con interrogazioni retoriche ? UDITORIO². Definizione Treccani

Altre definizioni con ascoltatore; anche; giudiziario; Così sono anche dette le chiatte; Pianta diffusa a Palermo anche detta frangipani; Pesce conosciuto anche come corifena cavallina; Viene chiamato anche Fungo di carne; Un vecchio ufficio giudiziario ; Il potere insieme al legislativo e al giudiziario ; Il terzo potere dopo legislativo e giudiziario ; Organo giudiziario regionale; Cerca nelle Definizioni