La definizione e la soluzione di: Un ascendente come la trisavola per il nipote. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ANTENATA

Curiosità : Un ascendente come la trisavola per il nipote

grado: linea retta ascendente di I grado (genitori) e linea retta discendente di I grado (figli); II grado: linea retta ascendente di II grado (nonni) ... Significato antenata

lignàggio (ant. legnàggio) s. m. dal fr. ant. lignage, der. del lat. etnologia, gruppo esogamico di persone legate da un rapporto di discendenza unilineare (matrilineare o patrilineare) da un antenato o antenata comuni di cui si conserva il ricordo. Definizione Treccani

Altre definizioni con ascendente; come; trisavola; nipote; Progenitore, ascendente ; Ogni dottrina religiosa che ammetta un'entità unica e trascendente ; In filosofia è contrapposto a trascendente ; Figura retorica che può essere ascendente ; come ciò che riporta il proprio costo; Cimitero militare come quello di Redipuglia; Pianta erbacea nota anche come giglio africano; Traboccante... come un colore; Il nipote è genitore; Biblico nipote di Abramo; Il geniale nipote del Pippo dei fumetti; Re biblico nipote di Noè; Cerca nelle Definizioni