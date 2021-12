La definizione e la soluzione di: L arteria principale dell avambraccio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : RADIALE

Curiosità : L arteria principale dell avambraccio

L'arteria radiale in anatomia umana, è la principale arteria dell'avambraccio. L'arteria radiale origina dalla biforcazione dell'arteria brachiale (o omerale) ... Significato radiale

radiale1 agg. der. del lat. radius «raggio». – 1. letter. Del raggio, dei raggi: Né si partì la gemma dal suo nastro, Ma per la lista radial trascorse, Che parve foco dietro ad alabastro (Dante). 2. Nel linguaggio scient. e tecn., che è nella corpo umano Regioni - Addome, bacino, dorso, petto, torace, tronco, ventre; anca, arti inferiori, superiori, avambraccio, braccio, femore, gamba, ginocchio, gomito, mano, piede, spalla; cranio, testa. dita, comune delle dita, lungo delle dita, radiale breve del carpo, radiale lungo del carpo, ulnare del carpo; ?essore radiale del carpo, ulnare del carpo; gastrocnemio; gracile Definizione Treccani

