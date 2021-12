La definizione e la soluzione di: Appiccicoso, colloso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : VISCHIOSO

Curiosità : Appiccicoso, colloso

glutinoso, tritato e pestato ad ottenere una pasta bianca, morbida ed appiccicosa che viene poi modellata in forme sferiche o rettangolari. Secondo la ... Significato vischioso

vischi√≥so agg. der. di vischio. ‚Äď Tenace e attaccaticcio come la polpa delle bacche del vischio, o come la pania che se sindacali v. (v., per questi usi settoriali, vischiosit√†). ? Avv. vischiosam√©nte, in modo vischioso: prezzi vischiosamente fermi, resistenti per vischiosit√† a rialzi e ribassi. vischioso vi'skjoso agg. der. di vischio. - 1. che appiccica come la polpa delle bacche del vischio: un preparato v. appiccicaticcio, appiccicoso, colloso, viscoso. ? gelatinoso, glutinoso. fluido, scorrevole. 2. fis. che ha la propriet√† della vischiosit√† e ? VISCOSO 2. Definizione Treccani

