La definizione e la soluzione di: Antico strumento nautico simile al sestante.

Soluzione 7 lettere : OTTANTE

Curiosità : Antico strumento nautico simile al sestante

navi in legno, corso di fasciame interno applicato sulle ossature. Sestante strumento utilizzato per misurare l'angolo di elevazione di un oggetto celeste ... Significato ottante

ottante s. m. dal lat. class. octans -antis «ottava parte», der. di octo simile al sestante, da cui differisce per l’ampiezza sia del campo visivo sia del lembo graduato, che nell’ottante è di 45° (cioè un ottavo di angolo giro) e nel sestante di 60°. quadrante s. m. dal lat. quadrans -antis, propr. 'quarta parte'. - 1. geom. ciascuna delle parti in cui un cerchio resta diviso da due suoi diametri perpendicolari un piano graduato l'angolo sotto cui si vede un punto distante ? ottante, sestante. ? Espressioni: quadrante solare orologio solare a ombra ? tecnol. eliotropio, gnomone Definizione Treccani

