La definizione e la soluzione di: Un antico e libresco "signore".

Soluzione 7 lettere : MESSERE

Curiosità : Un antico e libresco signore

Madonna dir vo voglio. Secondo Roncaglia un canzoniere antecedente o collaterale di T, ma molto più antico e contenente anche il componimento di Folchetto ... Significato messere

messère s. m. dal provenz. meser «mio signore»; v. sere. – Titolo Decameron si trovano inoltre esempî di messer lo giudice, messer l’abate, messer e messere lo frate, messer lo prete, messer Domeneddio). Essendo già anticam. poco sentito il sign messere me's:?re s. m. dal provenz. meser 'mio signore', ant. - titolo di dignità comune nel medioevo, oggi usato in frasi scherzose o canzonatorie: che ha oggi il m., che è così nero region. monsù, signore, sire. Definizione Treccani

