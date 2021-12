La definizione e la soluzione di: Antiche monete coniate dal Regno di Napoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GIGLIATI

Curiosità : Antiche monete coniate dal Regno di Napoli

territori sin dal 1735, ma essi risultavano divisi in due reami distinti: il regno di Napoli e il regno di Sicilia. Un anno dopo il congresso di Vienna e a ... Significato gigliati

gigliato agg. e s. m. der. di giglio. – 1. a. . In araldica, attributo delle pezze e delle figure con le estremità che terminano a forma di giglio araldico. 2. In numismatica: a. s. m. Nome del carlino degli Angioini di Napoli CATEGORIA: ARALDICA E TITOLI NOBILIARI Definizione Treccani

