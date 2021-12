La definizione e la soluzione di: Antica satrapia dell impero persiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : IRCANIA

Curiosità : Antica satrapia dell impero persiano

significati, vedi Persia (disambigua). Il nome Persia (in persiano ?????, "Fars"; persiano antico: , Parsa) è stato in tempi moderni usato come sinonimo ... Significato ircania

ircano agg. dal lat. Hyrcanus, gr. ????a???. – Dell’Ircania, regione dell’antica Persia, mamme allattâr di tigre i. (T. Tasso); mare, onda i., poet., il mar Caspio , in quanto confinante con l’Ircania: declinando Da l’iperborei Sciti a l’onda i. ( Ariosto ). Come sost Definizione Treccani

