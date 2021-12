La definizione e la soluzione di: Annotazioni prese a lezione note di biasimo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : APPUNTI

diventata in futuro utile. Nella Scuola stessa prese lezioni di canto corale (possedeva una bella voce di soprano ossia voce bianca) e ricominciò lo studio ... Significato appunti

quadèrno s. m. lat. quaterni «a quattro a quattro», der. di quattuor «quattro». – versioni di latino, con riguardo alla destinazione, e analogam., per usi non scolastici, q. d’appunti, q. per annotare le spese, ecc. b. ant. Registro, libro di contabilità: q. di notes 'n?tes s. m. dal fr. notes, s. f. pl., 'annotazioni, appunti'. - libretto per appunti, per annotazioni sulle cose da fare o da ricordare e sim. blocchetto, bloc-notes, memorandum, note-book, taccuino. ? agenda. Definizione Treccani

