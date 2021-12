La definizione e la soluzione di: L anno del 900 in cui comparve Topolino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VENTOTTO

Curiosità : L anno del 900 in cui comparve Topolino

Ub Iwerks, che era stato tentato da un contratto in esclusiva con Powers. Nel 1931 Topolino comparve in dodici film, mentre nelle Sinfonie allegre, ne La ... Significato ventotto

Neologismi (2008) mostra-evento loc. s.le f. Mostra che costituisce un grande evento culturale e mondano. ? Ma il fiore all’occhiello piccina, solo 28 lavori creati fra il 1550 e il 1576, eppure immensa. Ventotto oli, ventotto capolavori, non uno di meno. Nel panorama affollato da «mostre-evento» così simili giorno 'd?orno s. m. lat. tardo diurnum tempus, dall'agg. diurnus 'giornaliero', der. di dies 'giorno'. - 1. a. spazio di 24 ore compreso tra una mezzanotte e l'altra: mese di ventotto g.; l'ultimo g. del mese; g. festivo; g. feriale lett. dì. ? Espressioni: fig., lett., essere a giorno di qualcosa essere bene informato conoscere ø, Definizione Treccani

