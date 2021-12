La definizione e la soluzione di: Un altro modo di chiamare le bugie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FROTTOLE

Curiosità : Un altro modo di chiamare le bugie

Oscar decide di chiamare i suoi genitori per raccontar loro la verità, cioè che lui e Jessica non sono sposati, ma hanno già una bimba di 3 anni; alla ... Significato frottole

fròttola s. f. prob. der. di frotta. – 1. Componimento letterario di origine sec. 15°; fu coltivata da poeti-cantori che componevano frottole in stile monodico, e da musicisti di fama le cui frottole in stile polifonico (spesso su testi del Petrarca o di vendifumo s. m. e f. comp. di vendere e fumo, invar. - 1. chi spaccia frottole, millantando doti e sim., che non possiede chiacchierone, pop. contaballe, contafrottole, di fumo. sbruffone, smargiasso, spaccone. 2. estens. chi cerca di truffare raccontando frottole ciarlatano, imbroglione, impostore, ant. paltoniere, venditore di fumo. Definizione Treccani

Altre definizioni con altro; modo; chiamare; bugie; Tutt altro che relativa; Tutt altro che pulito; Riportare le parole di qualcun altro ; Atto che inficia la validità di un altro atto; Truffare, in modo colloquiale; Despoti che governano in modo autocratico; Carceri, ma in modo antiquato e dotto: __ galere; Ad ogni modo il cmq dei messaggi di testo; Così si può chiamare un membro di un partito; Altro modo di chiamare un annunciatrice Tv; Si grida per chiamare ; Così si può chiamare chi fa da guida turistica; Insieme a sesso e bugie in un film di Soderbergh; Gli si allunga il naso se dice bugie ; Un mucchio di bugie ; __ grandi bugie , una serie TV con Nicole Kidman; Cerca nelle Definizioni