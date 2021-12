La definizione e la soluzione di: __ Allende, statista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SALVADOR

Curiosità : __ Allende, statista

eleggibile per sfidare Allende in nuove elezioni. Il Track I venne scartato perché Frei, nonostante fosse fermamente contrario ad Allende, era anche contrario ... Significato salvador

salvadorégno agg. e s. m. (f. -a) dallo spagn. salvadoreño. – Appartenente o relativo ‹él salb?adhòr›, situata nell’America Centrale. Come sost., abitante o nativo della Repubblica di El Salvador, il più piccolo e il più popolato degli stati centroamericani. Definizione Treccani

Altre definizioni con allende; statista; Connazionale di allende e Neruda; Un romanzo di Isabel allende : La __ della fortuna; Iniziali della allende ; La allende autrice di Èva Luna; Giovanni, grande statista ; Fu un grande statista austriaco; Francesco Saverio __, storico statista ; Il Ricasoli che fu un famoso statista dell'Ottocento; Cerca nelle Definizioni