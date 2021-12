La definizione e la soluzione di: Lo è un alimento troppo datato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCADUTO

Curiosità : Lo e un alimento troppo datato

dato che concentrazioni troppo alte (iperkaliemia) o troppo basse (ipokaliemia) possono avere ripercussioni gravi sul cuore e sui nervi. Nel plasma sanguigno ... Significato scaduto

scadére v. intr. lat. tardo excadere, lat. classico excidere «cadere giù o fuori», comp. una data posizione relativa a un’altra unità navale. ? Part. pres. scadènte, con valore verbale, che scade: gli effetti scadenti alla fine del mese. Per l’uso come agg., v. la voce scadere ska'dere v. intr. lat. tardo excadere, lat. class. excidere 'cadere giù o fuori' coniug. come cadere; aus. essere. - 1. assol., ridursi di valore, di qualità . di tempo stabilito per compiere qualcosa, giungere al limite massimo: domani scadono i sessanta giorni per presentare ricorso burocr. caducare, esaurirsi, finire, terminare Definizione Treccani

