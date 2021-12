La definizione e la soluzione di: In alcune culture sono combinati dalle famiglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MATRIMONI

Curiosità : In alcune culture sono combinati dalle famiglie

Le culture che aspirano a creare relazioni dopo che le coppie si sono sposate sono quelle con pratiche istituzionalizzate di matrimoni combinati. Le ... Significato matrimoni

Neologismi (2008) combina-matrimoni loc. s.le m. e agg.le inv. (scherz.) , p. 14, Cronache) • Da Los Angeles a Miami e da New York a Houston, i combina-matrimoni (un’industria di crociere, club, ristoranti e circoli sociali con un giro d’affari annuo di sensale s. m. dall'arabo simsar, pers. sapsar 'mediatore'. - 1. prof. chi media tra venditore e acquirente in affari commerciali mediatore, di cavalli cozzone. 2. estens. chi si adopera per combinare matrimoni intermediario, mediatore, mezzano, paraninfo, lett. prosseneta, spreg. ruffiano. Definizione Treccani

Altre definizioni con alcune; culture; sono; combinati; dalle; famiglie; alcune porte ne sono prive; alcune piante annue delle cucurbitacee; Nome di alcune ninfe della mitologia greca; Una sigla di alcune tratte stradali; Il Boy ex leader dei culture club; Il Karma dei culture Club ing; Il parco di Oslo con sculture di marmo e granito; Uno stregone in certe culture tribali; Lo sono i contratti... confermati e reiterati; Ci sono quelle legislative... e di condominio; sono liquidi nei televisori LCD; Alcune porte ne sono prive; Un gelificante derivato dalle mele; Rive lambite dalle acque; Nulla: permesso dato dalle autorità; Sono lunghe quelle scavate dalle talpe; Distinguono le famiglie ; Comprende più famiglie della stessa origine; Una delle otto sottofamiglie dei Bovidi; Associazioni medievali di famiglie nobili; Cerca nelle Definizioni