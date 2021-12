La definizione e la soluzione di: Albio Tibullo definì così la città di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ETERNA

Curiosità : Albio Tibullo defini cosi la citta di Roma

qui la recusatio del primo libro), il legame stretto con la natura, e la trattazione di miti antichi poco noti, nonché il labor limae. Albio Tibullo: scrisse ... Significato eterna

ETERNO 1. Si dice ETERNO ciò che si estende infinitamente nel tempo e non ha principio né fine; in Parole, espressioni e modi di dire amore eterno eterno femminino eterno riposo eterno ritorno in eterno sonno eterno vita eterna Citazione Non altra cosa più stima Apollo indegna vita¹ s. f. lat. vita. - 1. biol. insieme delle funzioni naturali degli organismi viventi: ambiente adatto alla v. esistenza. morte. 2. a. spazio alla vita fam. arrivare, nascere, venire al mondo o alla luce. ? vita eterna aldilà, eternità. vita terrena. ? vita natural durante a vita, per sempre, per tutta la Definizione Treccani

