La definizione e la soluzione di: Accompagna la tazzina da caffè.

Soluzione 8 lettere : PIATTINO

Curiosità : Accompagna la tazzina da caffe

tratte fuori dalle braci, polverizzate e sciolte in acqua calda: la prima tazzina di caffè al mondo era stata creata. Dal momento però che questa storia ... Significato piattino

piattino s. m. dim. di piatto2. – Piatto di piccole dimensioni, di ceramica, porcellana o anche di altro materiale , coordinati nel disegno e nella decorazione con le tazze; per metonimia, il contenuto di un piattino: s’è mangiato due p. di noccioline. Anche, oggetto a forma di disco, in genere piattino s. m. dim. di piatto². - 1. fam. pietanza ghiotta e appetitosa manicaretto. 2. gio. gioco d'azzardo, praticato con un mazzo di 40 carte e con la partecipazione di quattro giocatori, nel quale vince la posta accumulata nel piatto chi realizza 35 o più punti con carte dello stesso Definizione Treccani

