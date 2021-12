La definizione e la soluzione di: Lo accampa chi vuole aver ragione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DIRITTO

Curiosità : Lo accampa chi vuole aver ragione

diritto1 agg. e s. m. lat. directus, part. pass. di dirigere «dirigere». – vi voltate; sono andato d. a casa (cioè per la via più corta, senza fermarmi); tirare diritto per la propria strada, fare quello che si crede meglio, senza badare a ciò che dicono Specie di diritto - Amministrativo; canonico o ecclesiastico; civile; commerciale; comunitario; costituzionale; del lavoro; di famiglia; fallimentare; ?nanziario; industriale di Corte d’assise; pretore; probiviri; Procuratore della Repubblica; uditore giudiziario. Diritto civile - 1. Adozione; affidamento; affinità; agnazione; assenza e morte presunta CATEGORIA: DIRITTO CIVILE Definizione Treccani

