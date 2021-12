La definizione e la soluzione di: Abitante della regione storica della lingua d oc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OCCITANO

Curiosità : Abitante della regione storica della lingua d oc

L'occitano, o lingua d'oc (in occitano: occitan o lenga d'òc), è una lingua occitano-romanza parlata in un'area specifica del sud-Europa chiamata Occitania ... Significato occitano

occitano agg. e s. m. (f. -a) der. di oc sul modello di aquitano e sim. (cfr. il fr. occitan). – Occitanico; anche con riferimento alla lingua d’oc: la lingua o. (anche l’occitano, s. m.). Come sost., abitante o nativo dell’Occitania. Definizione Treccani

