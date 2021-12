La definizione e la soluzione di: Abitante della città più popolosa della Libia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : TRIPOLINO

Curiosità : Abitante della citta piu popolosa della Libia

città più popolosa è Guayaquil, mentre Cuenca, la terza città più popolosa, è anch'essa Patrimonio dell'umanità, perché è un ottimo esempio di città pianificata ... Significato tripolino

tripolino agg. e s. m. – 1. agg. Della città di Trìpoli, in uri='enciclopedialibia'>Libia : l’economia t.; il dialetto t. (o semplicem. il tripolino), il dialetto arabo di Tripoli; la popolazione t.; come s. m. (f. -a), abitante, oriundo Definizione Treccani

Altre definizioni con abitante; della; città; popolosa; della; libia; Un abitante della città egizia del Khan el-Khalili; Popolo anticamente abitante nel centro sud Italia; abitante dell Africa nord-occidentale; Un'abitante di Lagos o Abeokuta; Il palazzo del Presidente della Repubblica cilena; Città tedesca della Turingia con il Wartburg; Le dee della mitologia greca sorelle dei Potamoi; Lo stadio della Rugby Roma Olimpic; città tedesca della Turingia con il Wartburg; La città castigliana con la Cattedrale Primada; La città andalusa con la Cattedrale Primada; Importante città portuale libica; La più popolosa città del Québec; popolosa parte dell’Asia; La città più popolosa dell'Oregon USA; popolosa città dell'Olanda; Il palazzo del Presidente della Repubblica cilena; Città tedesca della Turingia con il Wartburg; Le dee della mitologia greca sorelle dei Potamoi; Lo stadio della Rugby Roma Olimpic; A sud della libia ; Ha la libia a nord; Anticamente la libia lo era di Roma; Capitale della libia ; Cerca nelle Definizioni