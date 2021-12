La definizione e la soluzione di: Un abitante della città egizia del Khan el-Khalili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CAIROTA

Curiosità : Un abitante della citta egizia del Khan el-Khalili

veduta del Nilo e del centro moderno del Cairo di notte Il traffico caotico del Cairo Il bazar, detto Khan el-Khalili, nel periodo di Ramadan. La moschea ... Significato cairota

cairòta agg. e s. m. e f. (pl. m. -i). – Del Cairo (propriam. Il Càiro , arabo al-Qahira), capitale della Repubblica Araba d’Egitto e del governatorato omonimo; come sost., abitante o nativo del Cairo. -ota non com. -oto dal lat. -ota, gr. -?tes. - Suff. derivativo di nomi e aggettivi etnici e sim. cairota, cipriota, patriota. Definizione Treccani

