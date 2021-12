La definizione e la soluzione di: Abita nella città con la Piazza Rossa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MOSCOVITA

Curiosità : Abita nella citta con la Piazza Rossa

conduce una vita agiata: la sua famiglia abita al Trieste-Salario, quartiere della medio-alta borghesia romana confinante con i Parioli, e viene iscritto ... Significato moscovita

moscovita agg. e s. m. e f. (pl. m. -i). – 1. Della città di Mósca, anticam. m.; come sost., abitante, nativo di Mosca. Per estens., russo. 2. Della Moscovia, denominazione usuale nella storiografia occidentale del granducato di Mosca, che nel sec. 16 -ita³ dal gr. -ítes. - Suff. derivativo di aggettivi e nomi di abitanti o di appartenenti a una religione gesuita, israelita, ittita, minorita, moscovita, vietnamita. Definizione Treccani

