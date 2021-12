La definizione e la soluzione di: Lo zio yankee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SAM

Curiosità : Lo zio yankee

Rogers: antenato di Shaggy, pellegrino sbarcato a Plymouth nel 1620 assieme a Yankee-Doodle Doo, antenato di Scooby. Tawny Rogers: cugina di terzo grado di Shaggy ... Significato sam

zio s. m. dal gr. ?e???, lat. tardo thius. Crocifisso, personaggio dei Malavoglia del Verga; lo zi’ prete. 3. In varî usi scherz.: z. Sam, nomignolo dato alla personificazione del governo degli Stati Uniti, traduz. di uncle zio 'tsio o 'dzio s. m. dal gr. thêios, lat. tardo thius 'zio'. - fratello del padre o della madre e, anche, marito della zia: z. materno; z. acquisito ant., region. barba, con uso fig.: scherz., zio Sam ? ?; region., zi' Peppe o zipeppe ? ?. ? zio Sam personificazione del governo americano: lo z. Sam è entrato in guerra Stati Uniti Definizione Treccani

