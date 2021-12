La definizione e la soluzione di: Le vocali in croce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OE

Curiosità : Le vocali in croce

Grammy Awards 1974 come miglior interpretazione pop vocale maschile. Lato A Testi e musiche di Jim Croce. One Less Set of Footsteps – 2:46 Roller Derby Queen ... Significato oe

oè (o uè). – Voce imitativa del pianto dei neonati; per lo più ripetuta: oè oè. sottoesporre sot:oe'spor:e v. tr. comp. di sotto- e esporre coniug. come esporre. - fot. esporre alla luce un'emulsione sensibile per un tempo inferiore a quello di corretta esposizione sovraesporre. CATEGORIA: FOTOGRAFIA Definizione Treccani

Altre definizioni con vocali; croce; Piace senza vocali ; Le vocali di tutte; Tre vocali su molti annunci; Le vocali dei bimbi; Il nome del filosofo croce ; E scritto sulla croce ; croce Rossa Italiana | Martedì 30 novembre 2021; Lettera a forma di croce ;