La definizione e la soluzione di: Lo è il viso dei vecchi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GRINZOSO

Curiosità : Lo e il viso dei vecchi

presi di mira e raggiunti da colpi di fucile sparati dai vecchi complici di Massey. Dalla sparatoria esce vivo solo lo sceriffo. A viso aperto è l'ultimo film ... Significato grinzoso

grinzóso agg. der. di grinza. – Che ha o fa grinze: mani g.; vecchia g.; cuoio grinzoso. grinzoso grin'tsoso agg. der. di grinza. - 1. di pelle, che ha o fa grinze: mani g. non com. grinzo, spreg. incartapecorito, raggrinzito, rugoso, segnato, vizzo, spec. di fronte, volto e sim. solcato. levigato, liscio, teso. 2. di stoffa, tessuto e sim., che ha o fa grinze: cuoio g Definizione Treccani

