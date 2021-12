La definizione e la soluzione di: Visibilmente soddisfatto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ILARE

Curiosità : Visibilmente soddisfatto

riceve una misteriosa telefonata lavorativa che si conclude con lui visibilmente soddisfatto. Pietro Bosco, interpretato da Guido Caprino. È nato nel 1959. ... Significato ilare

ìlare agg. dal lat. hilaris, gr. ??a???. – Che è di buon umore, che mostra nell’aspetto e negli atti l’interna contentezza: mi si presentò tutto i.; era i. in volto; per estens., dell’aspetto stesso: faccia ilare. CATEGORIA: ANATOMIA ilare 'ilare agg. dal lat. hilaris, gr. hilarós, lett. - di buon umore allegro, contento, felice, gaio, lieto. afflitto, infelice, malinconico, mesto, triste. Definizione Treccani

