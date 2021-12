La definizione e la soluzione di: Uno che ha due suocere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BIGAMO

Curiosità : Uno che ha due suocere

tra le persone che hanno in comune uno stipite (articolo 74 del Codice civile italiano). Il termine deriva dal latino parens, parentis che però significava ... Significato bigamo

bìgamo agg. e s. m. (f. -a) dal lat. tardo bigamus, coniato sul gr. d??aµ??, comp. di d?- «due volte» e ??µ?? «nozze». – Nel linguaggio giur., e anche nell’uso com., persona che si trova in condizione di bigamia, che si è resa colpevole del reato di bigamia biga'mia s. f. der. di bigamo. - 1. unione matrimoniale con due persone contemporaneamente ? poligamia. monogamia. 2. giur. reato di chi, essendo già legato in matrimonio, ne contrae un altro ? poligamia. Definizione Treccani

