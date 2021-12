La definizione e la soluzione di: Una risata in chat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LOL

Curiosità : Una risata in chat

di numerazione romano XD/xD – emoticon. Una risata utilizzata soprattutto nelle chat. Se si ruota la testa in modo che l'orecchio sinistro tocchi la spalla ... Significato lol

Neologismi (2016) ciaone interiez. e s. m. Nella lingua colloquiale, forma di saluto che esprime ironia o scherno. ? «Prima dicevano quorum. Poi Guzzanti pronuncia un ciaone davanti allo psicologo Claudio Bisio. (Giacomo Di Stefano, Wired.it, 18 aprile 2016, LOL). Propriamente accrescitivo dell'interiez. e s. m. ciao. lolla 'l?l:a s. f. etimo incerto. - agr. involucro dei grani nei cereali gluma, loppa, pula. Definizione Treccani

