Una certa differenza

divàrio s. m. der. di divariare. – Differenza, diversità in qualche punto fra due cose, soprattutto fra cose astratte: d’opinioni; dalla vita alla morte non è d. (Leopardi); c’è un bel d.!; senza divario. Con il sign. di «distacco, squilibrio, dislivello» e sim., il termine è oggi soprattutto usato divario di'varjo s. m. der. dell'ant. o poet. divariare 'variare, esser diverso'. - di idee, opinioni e sim., l'essere distanti differenza, discrepanza, disparità, distanza, divaricazione, divergenza, diversità, gap, salto, scarto. identità, parità, uguaglianza. Definizione Treccani

