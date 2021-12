La definizione e la soluzione di: Uccello simile allo struzzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : NANDÙ

Curiosità : Uccello simile allo struzzo

struzzo asiatico. Lo struzzo comune è la più diffusa tra le due specie viventi e detiene inoltre il titolo di più grande uccello vivente. Gli struzzi ... Significato nandù

nandù s. m. da una voce guaranì, attraverso lo spagn. e il port.. – Nome di una specie di uccelli dell’ordine struzioniformi (Rhea americana), molto simili agli struzzi, che vivono in gruppi nelle praterie dell’America Merid.: di grandi dimensioni (sono alti fino a un metro e mezzo), corridori, zoologia. Finestra di approfondimento Caratteristiche degli animali - Abissale; acefalo; acquatico; an?bio; antropomorfo; apodo; arboricolo; attero; bipede; branchiato; carnivoro; caudato; digitigrado; 21. Strigiformi: allocco; assiolo; barbagianni; civetta; gufo. 22. Struzioniformi: emù; nandù; struzzo. 23. Trochiliformi: colibrì. Mammiferi - 1. Artiodattili: antilope; cammello Definizione Treccani

