La definizione e la soluzione di: Il trucco per le palpebre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OMBRETTO

Curiosità : Il trucco per le palpebre

malachite, antimonio e grasso animale usata per il trucco degli occhi, per scurire le palpebre e delineare il contorno occhi tramite un apposito bastoncino ... Significato ombretto

ombrétto s. m. der. di ombra1. – Cosmetico in pasta cremosa piuttosto grassa, o in polvere o anche liquido, usato (in varie gradazioni di colore: azzurro, violetto, lilla, verde, nero, marrone, ecc.) per ombreggiare le palpebre. CATEGORIA: MODA Definizione Treccani

Altre definizioni con trucco; palpebre; Tipo di acqua usata per rimuovere il trucco ; Nello spettacolo... si cita spesso con il trucco ; Pratica estetica per rimuovere il trucco ; Un trucco visivo __ ottica; Un ritocco alle palpebre ; I peli delle palpebre ; L'insieme dei peletti sull'orlo delle palpebre ; Rigonfie infiammazioni delle palpebre ;