La definizione e la soluzione di: Tronchi d albero squadrati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TRAVI

Curiosità : Tronchi d albero squadrati

alto fra i rami degli alberi, utilizzando (caso praticamente unico fra i corvidi) come luogo di cova anche le cavità dei tronchi: le coppie collaborano ... Significato travi

trave s. f. (ant. o region. s. m.) lat. trabs trabis. – 1. Tronco d’albero la respinse e scosse (T. Tasso); con senso più generico: incontro a loro I Teucri i sassi, i travi ed ogni tèlo Avventaron dal muro (Caro). Per metonimia: Sì come neve tra le vive CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA – ARALDICA E TITOLI NOBILIARI zattera 'tsat:era o 'dzat:era s. f. da una prec. forma zatta, forse uso metaforico del settentr. zatta 'zampa' voce di origine germ.. - 1. marin. galleggiante a fondo piatto, di forma rettangolare, costituito da semplici tronchi o travi collegati insieme e sostenuti da botti: z. di salvataggio ? lett. rate. ? leuto, scialuppa. 2. Definizione Treccani

Altre definizioni con tronchi; albero; squadrati; Lo sono i tronchi dei pini; Lo sono i tronchi di certe querce; Imbarcazione composta da tronchi d'albero; Il trasporto dei tronchi sui fiumi; albero scortecciato; L albero delle Stark; L albero dai rami penduli; albero gigantesco; Pezzi squadrati di carta; Tronchi d’albero squadrati ; Cerca nelle Definizioni