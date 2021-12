La definizione e la soluzione di: Tirocinio professionale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : PRATICANTATO

Curiosità : Tirocinio professionale

o trainee se utilizzato in un ambito professionale. In quest'ultimo caso, lo internship corrisponde al tirocinio o praticantato italiano, dev'essere retribuito ... Significato praticantato

praticantato s. m. der. di praticante, sul modello di noviziato, apprendistato, ecc., non com. – Tirocinio professionale; anche, il periodo di tempo in cui si fa pratica, prima dell’esercizio effettivo della professione: p. notarile; un periodo di p. nella redazione di un giornale locale; ha fatto praticantato s. m. der. di praticante. - prof. periodo di tempo in cui si familiarizza con un mestiere e sim., spec. come avviamento a una professione: p. notarile apprendistato, periodo di prova, pratica, stage, tirocinio, come avviamento alla professione medica internato. Definizione Treccani

Altre definizioni con tirocinio; professionale; Una specie di tirocinio ; Il... tirocinio delle suore; Fa il tirocinio ; Una fase di tirocinio ; Periodo di perfezionamento professionale ; C'è anche quella professionale ; Il proprio passato professionale ; Impara a lavorare in uno studio professionale ; Cerca nelle Definizioni