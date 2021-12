La definizione e la soluzione di: Un temibile virus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EBOLA

Curiosità : Un temibile virus

appartenendo alla stessa famiglia alla quale appartiene il temibile virus della rabbia, il VSV è un virus relativamente innocuo. È utilizzato comunemente in laboratorio ... Significato ebola

èbola s. m. dal nome di una zona del Congo , in cui fu scoperto nel 1976, invar. – Virus di origine e comportamento quasi sconosciuti, identificato in Africa centrale e ivi spec. diffuso, che produce nell’uomo vomito e perdite ematiche diffuse; il disturbo che genera può avere esito fatale. Definizione Treccani

