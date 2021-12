La definizione e la soluzione di: È tagliuzzata nella macedonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : FRUTTA

Curiosità : e tagliuzzata nella macedonia

frutta s. f. lat. mediev. fructa, plur. collettivo di fructum, sostituitosi al lat. class. commestibili, soprattutto quelli prodotti da piante arboree, dette appunto alberi da frutta o da frutto (mele, pere, ciliegie, ecc.), ma anche da piante erbacee (fragole, poponi CATEGORIA: ALIMENTAZIONE frutta s. f. lat. mediev. fructa, plur. collettivo di fructum, sostituitosi al lat. class. fructus -us per incrocio con pomum 'frutto' pl. invar., raro-e. - 1. nome , generalm. consumata alla fine del pasto ? dessert. ? Espressioni: fig., fam., essere alla frutta essere nella parte finale di una china senza scampo essere agli sgoccioli CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

