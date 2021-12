La definizione e la soluzione di: La superficie confine dei buchi neri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 20 lettere : ORIZZONTE DEGLI EVENTI

Curiosità : La superficie confine dei buchi neri

intrappolati, come avviene per i buchi neri, ma il confine di tale regione (l'orizzonte degli eventi) non sarebbe una superficie in senso classico se visto ... Significato orizzonte%20degli%20eventi

