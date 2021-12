La definizione e la soluzione di: Sulla divisa dei marines. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : US

Curiosità : Sulla divisa dei marines

l’acronimo USMC, anche conosciuto in italiano come "Corpo dei Marine" o semplicemente "Marines", "Fanteria anfibia di marina statunitense" o "Corpo della ... Significato us

