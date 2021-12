La definizione e la soluzione di: A sud della Libia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CIAD

Curiosità : A sud della Libia

nord-ovest con la Tunisia, a ovest con l'Algeria, a sud con il Niger e il Ciad, a sud-est con il Sudan, a est con l'Egitto. L'odierna Libia era abitata sin dal ... Significato ciad

ciadiano agg. e s. m. (f. -a). – Della Repubblica comprendente un vastissimo territorio (che ingloba la parte nord-orientale del Lago Ciad ) già facente parte dell’Africa Equatoriale Francese (fr. Afrique Équatoriale Française) e Definizione Treccani

