La definizione e la soluzione di: La sua via parte dalla Cina.

Soluzione 4 lettere : SETA

Curiosità : La sua via parte dalla Cina

chiamato Repubblica di Cina, vedi Taiwan. Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Cina (disambigua), Repubblica di Cina o China. Coordinate: ... Significato seta

séta s. f. lat. pop. seta, class. saeta «setola, crine». – 1. è dato in genere al filato e ai prodotti lavorati (questi per lo più nella locuz. agg. di seta): un filo, un rocchetto di s.; una camicia, un abito, un fazzoletto di s.; un foulard CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA seta 'seta s. f. lat. pop. seta, class. saeta 'setola, crine'. - tess. fibra che si ricava dal bozzolo del baco da seta ? Espressioni: seta artificiale raion. ? Locuz. prep.: fig., di seta simile a seta: capelli di s. ? SERICO. Definizione Treccani

