La definizione e la soluzione di: Si stringono con il fazzoletto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NARICI

Curiosità : Si stringono con il fazzoletto

wrestling chiedendo loro di annullare il match. A rispondere alla chiamata però è Mister X che camuffa la voce con un fazzoletto spacciandosi per un inserviente ... Significato narici

CORTO 1. Si dice CORTO ciò che è di scarsa lunghezza in confronto a qualcos’altro o a ciò che comparir fu gamba corta Citazione Il naso dritto e corto aveva narici acremente dilatate e i fori di queste narici erano neri come per sangue rappreso. Alberto Moravia, I racconti sbruffare v. tr. voce onomatopeica. - 1. a. emettere rumorosamente un liquido dalla bocca o dalle narici: un colpo di tosse gli fece s. tutt'intorno il vino che stava bevendo spruzzare. ? sputare. b. estens., non com. assol., espirare con forza gonfiando le gote e tenendo la bocca socchiusa Definizione Treccani

Altre definizioni con stringono; fazzoletto; Si stringono per allacciarsi le scarpe; Si stringono con la chiave; Attrezzi che stringono tanto da tagliare; Li stringono le manette; fazzoletto da collo; Il fazzoletto da pirata legato in testa; Il fazzoletto colorato in testa; Un... appunto al fazzoletto