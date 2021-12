La definizione e la soluzione di: Lo sono le speranze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ROSEE

Curiosità : Lo sono le speranze

Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi Grandi speranze (disambigua). Grandi speranze (titolo originale Great Expectations) è il tredicesimo romanzo ... Significato rosee

rodospòreo (o rodòsporo) agg. comp. di rodo- e spora. – In botanica, detto dei funghi della famiglia agaricacee che hanno spore rosee, come per es. le varie specie del genere volvaria. fenicottero feni'k?t:ero s. m. dal lat. phoenicopterus. - zool. uccello trampoliere con penne bianco-rosee fiammingo. Definizione Treccani

