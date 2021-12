La definizione e la soluzione di: Sono dello stesso paese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CONTERRANEI

Curiosità : Sono dello stesso paese

Giudice. Paese in cui i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono legali Paese in cui i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono legali solo ... Significato conterranei

nemo propheta in patria ‹ profèta im pàtria› (lat. «nessuno è profeta nella sua patria»). questi), o per lamentare il fatto che spesso le invidie e l’incomprensione dei proprî conterranei costringono gli uomini di valore a cercare il successo lontano dal proprio paese. CATEGORIA: ESPRESSIONI E PROVERBI Definizione Treccani

