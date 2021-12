La definizione e la soluzione di: Sono bianche in certi cori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : VOCI

Curiosità : Sono bianche in certi cori

di certi cartoni animati: ad esempio è stata la voce cantante di Sally in Nightmare Before Christmas, di Belle in La bella e la bestia, di Odette in L'incantesimo ... Significato voci

VOCE 1. La VOCE è il suono emesso dall’uomo per cantare e parlare; viene prodotto attraverso sulla voce dare una voce fare la voce grossa filo di voce perdere la voce sentire le voci tono di voce voce bianca voce del cuore voce della coscienza voce di corridoio voce in confusione. Finestra di approfondimento Disposizione senza ordine di cose o persone - Il concetto di «più cose o persone ammassate senza ordine» è espresso da molti sost., variabili per registro . Come si vede, il concetto di «insieme disordinato di molte persone» e di «insieme disordinato di voci» vale a dire la causa e l’effetto vengono spesso identi?cati. Nel sign. di Definizione Treccani

