La definizione e la soluzione di: Soffre per chi soffre.

Soluzione 12 lettere : CARITATEVOLE

Curiosità : Soffre per chi soffre

soffre di una forte forma di agorafobia. Nicolas Cage nel film Il genio della truffa soffre dello stesso disturbo; inoltre, come Nikola Tesla, soffre ... Significato caritatevole

caritatévole (ant. anche caritévole) agg. der. di carità. – Che esercita che procede da carità o la dimostra: atto, gesto, opera caritatevole. ? Avv. caritatevolménte, con animo e disposizione caritatevole, per sentimento di carità: accogliere, ospitare caritatevole karita'tevole agg. der. di carità. - che esercita abitualmente la carità; che dimostra carità: persona c.; atto, gesto c. compassionevole, generoso, misericordioso, pietoso. ? altruista, altruistico, amoroso, benevolo, fraterno, umano. egoista, ingeneroso. ? BUONO Definizione Treccani

