La definizione e la soluzione di: Smisurato, gigantesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ENORME

Curiosità : Smisurato, gigantesco

dell'ingresso degli inferi su cui regnava il dio Ade. È un mostruoso cane mastino gigantesco e sanguinario dotato di tre teste e di cui Zachary Grey, scrittore inglese ... Significato enorme

enórme agg. dal lat. enormis, comp. di e-1 e norma la misura ordinaria o naturale: un corpo e.; alberi di e. grossezza; un naso enorme. Spesso, con uso enfatico (come smisurato), assai grande: c’erano dappertutto e. cartelli; un enorme e'norme agg. dal lat. enormis, der. di norma 'regola', col pref. e-. - 1. che oltrepassa la misura ordinaria o naturale non com. badiale, ciclopico, colossale, gigantesco, immane, immenso, imponente, mastodontico, spropositato, di somma, spesa e sim. esorbitante, di errore Definizione Treccani

