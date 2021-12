La definizione e la soluzione di: Salvatore __, tenore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : LICITA

Curiosità : Salvatore __, tenore

Salvatore Licitra (Berna, 21 novembre 1968 – Catania, 5 settembre 2011) è stato un tenore italiano. Nato a Berna, in Svizzera, da genitori siciliani (precisamente ... Significato licita

Definizione Treccani

Altre definizioni con salvatore; tenore; E'... San salvatore nella provincia di Siena; salvatore Satta scrisse quello del giudizio; La vedova in un libro di salvatore Niffoi; Il salvatore scrittore de La vedova scalza; Fu un grande tenore ; Aureliano, grande tenore ; Lo lancia il tenore ; Strumento che può essere alto, tenore o soprano; Cerca nelle Definizioni