La definizione e la soluzione di: Il salmo attribuito a Davide. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MISERERE

Curiosità : Il salmo attribuito a Davide

III secolo a.C., raccogliendo testi di varia origine, composti da autori ignoti lungo i secoli precedenti (il salmo considerato più antico è il 104 che riprende ... Significato miserere

mi?erère s. m. e v. intr. voce lat., 2a pers. sing. dell’imperat. di misereri penitenziali, così detto dalla parola con cui ha inizio nella versione latina della Vulgata (Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam «Pietà di me, o Dio, per la tua misericorde mizeri'k?rde agg. dal lat. misericors -ordis, comp. del tema di miserere o misereri 'aver pietà' e cor cordis 'cuore', lett. - che è mosso da misericordia, con la prep. con: essere m. con i nemici e ? MISERICORDIOSO. Definizione Treccani

