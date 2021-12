La definizione e la soluzione di: Rivela il grisou ai minatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : LAMPADA DAVY

Curiosità : Rivela il grisou ai minatori

miniere davano lavoro a poco meno di 3.000 minatori. Nel 1957, in conseguenza di una esplosione di grisou, franò un pozzo (Scordia) che causò molte perdite ... Significato lampada%20davy

Definizione Treccani

Altre definizioni con rivela; grisou; minatori; I dispositivi che a scherma rivela no i colpi validi; Può rivela re una bomba | Venerdì 26 novembre 2021; rivela i più lontani ostacoli; Il numero che rivela l abilità del golfista; Le perforano i minatori ; minatori ... all'aperto; Guerriglieri balcanici in lotta contro i dominatori turchi; Fenomeno discriminatori o su base etnica; Cerca nelle Definizioni