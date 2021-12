La definizione e la soluzione di: Riempie la colonna vertebrale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MIDOLLO

Curiosità : Riempie la colonna vertebrale

tessuto connettivo che riempie il canale midollare delle ossa. Midollo spinale – tessuto nervoso presente nella colonna vertebrale. Midollo allungato – ... Significato midollo

midóllo (ant. o dial. medóllo) s. m. variante di midolla (pl. - più intima e profonda dell’anima (anche nella forma plur. le midolla): esser bagnato, fradicio, zuppo fino alle midolla; è aristocratico fino al m., fin dentro il m.; freddo che CATEGORIA: ANATOMIA midollo mi'dol:o ant. e dial. medollo s. m. var. di midolla pl. -i, non com.; in senso collettivo e fig., le midolla. - 1. anat. formazione , nucleo, sostanza, succo, lett. sugo. b. la parte più interna del corpo: esser bagnato fino alle midolla, fino al m., fin dentro il m.; freddo che penetra nel m., dentro le Definizione Treccani

