La definizione e la soluzione di: Ridà il filo ai coltelli.

Soluzione 8 lettere : ARROTINO

Curiosità : Rida il filo ai coltelli

arrotino s. m. (f. -a) der. di arrotare. – Chi fa il mestiere d’arrotare coltelli, forbici, ecc. arrotino s. m. der. di arrotare. - mest. chi fa il mestiere d'arrotare coltelli, forbici, ecc. non com. arrotatore. ? molatore. ? arrotacoltelli, arrotaforbici. Definizione Treccani

Altre definizioni con ridà; filo; coltelli; ridà giovinezza ai capelli; Lo ridà chi non lo supera; Il grande filo sofo di Mileto; Una parte della filo sofia; Un filo elettrico; Il nome del filo sofo Croce; Caratterizza certi coltelli ; Località sarda nota per i suoi coltelli ; Grossi coltelli da macello simili a una scuri; Una serie di coltelli ; Cerca nelle Definizioni