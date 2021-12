La definizione e la soluzione di: Rendono uno unico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IC

Curiosità : Rendono uno unico

quindi l'identità è l'insieme di caratteristiche uniche che rendono l'individuo unico e inconfondibile, e quindi ciò che ci rende diverso dall'altro ... Significato ic

Neologismi (2008) eurospareggio (euro-spareggio), s. m. Partita di spareggio che permette della Russia. La Faw chiedeva che, oltre alla squalifica di un anno a Egor Il’ic Titov (positivo all’antidoping in seguito a un controllo del 15 novembre scorso dopo la gara -iciattolo der. di -attolo, con l'infisso -ic-. - Suff. nominale alterativo con valore dim., spesso pegg. o spreg. febbriciattola, fiumiciattolo, mostriciattolo, omiciattolo. Definizione Treccani

